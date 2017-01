Vermoedelijke ontvoerders baby Grace blijven dan toch voorlopig in gevangenis

Door: redactie

19/01/17 - 16u04 Bron: Belga

Baby Grace met mama Presila die stevig toegetakeld werd door Tony en Jordy Weiss. © RV.

Tony en Jordy W., de twee broers die ervan verdacht worden afgelopen vrijdag een baby van 5 maanden te hebben ontvoerd in het Henegouwse Estinnes-au-Mont, blijven dan toch in de gevangenis. Het parket van Charleroi heeft vandaag beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer om het tweetal vrij te laten wegens een gebrek aan bewijzen. De twee broers, de vader en de oom van het kindje, blijven zeker nog opgesloten tot hun volgende verschijning van de kamer van inbeschuldigingstelling.

Tony en Jordy W. © Federale politie.

De raadkamer van Charleroi beval deze middag de onmiddellijke vrijlating van Tony en Jordy W. De kamer volgde daarmee de redenering van de advocaten van het tweetal, die de vrijlating eisten wegens een gebrek aan bewijzen.



Afgelopen vrijdag werd een vrouw op een camping in Estinnes-au-Mont aangevallen door twee mannen met een machete. Daarop ontvoerden de daders het vijf maanden oude kindje van de vrouw.



Volgens de vrouw zijn de daders haar ex-man Jordy W. en zijn broer. De twee verdachten werden tijdens het weekend opgepakt en zijn aangehouden voor poging tot doodslag en ontvoering van een minderjarige.



Het kind werd maandagavond teruggevonden in het Antwerpse Wijnegem en werd veilig en wel teruggebracht naar de moeder. Momenteel zoekt de politie nog naar de handlangers die het kind in Wijnegem hebben achtergelaten.