Werkgevers rekenen af met werknemer en dumpen hem in Duits bos

Door: redactie

19/01/17 - 15u37 Bron: Belga

Ter illustratie. © Thinkstock.

willebroek Vier zaakvoerders van een aannemersbedrijf uit Willebroek hebben zich vandaag voor de rechter in Mechelen moeten verantwoorden nadat ze wraak hadden genomen op een werknemer. De mannen zouden de lasser van hun bedrijf zonder kleren gedumpt hebben in een bos. Het slachtoffer had nog een openstaande schuld te vereffenen en dus wilde men hem een lesje leren.

Het dossier, waarin de zaakvoerders beticht worden van ontvoering, werd door de Duitse speurders aan het Mechelse gerecht overgedragen.



Het slachtoffer werd in de nacht van 16 op 17 januari 2015 teruggevonden in een bos nabij Aken, in Duitsland. De man, die lasser was bij een firma uit Willebroek, had van zijn werkgever een voorschot ontvangen op zijn loon. Hij liet zich nadien echter niet meer zien en betaalde het voorschot, zo'n 1.800 euro, niet terug.



Zijn werkgever kwam hem uiteindelijk in Rotterdam op het spoor, de twee gingen een gesprek aan. De lasser werd met een auto naar Willebroek gebracht, waar hij gedwongen werd documenten te ondertekenen die de samenwerking beëindigden en die de huur van zijn studio boven het bedrijf stopzetten. Later reden de zaakvoerders met hem naar Aken, waarna ze hem in een bos dumpten nadat ze eerst zijn trui, jas en identiteitskaart hadden afgenomen en hem hadden natgespoten met water.



Vrijwillig

De verdediging van de beklaagden ontkent dat er sprake is van ontvoering. De man zou vrijwillig in de auto zijn gestapt en zou de documenten niet onder dwang hebben moeten tekenen. Er wordt wel bevestigd dat de werkgever boos was op de lasser. De man volgde een dure opleiding van 20.000 euro en kwam nadien niet meer werken. Men wilde een signaal geven dat het genoeg was geweest.



Er werd een celstraf van 18 maanden en 1.200 euro gevorderd, maar de vier vragen de vrijspraak, opschorting of milde toepassing van de strafwet.