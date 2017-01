Nog meer dan honderd vrije bedden voor Brusselse daklozen

Door: redactie

19/01/17 - 15u11 Bron: Belga

Het station van Brussel-Noord blijft bij deze koude temperaturen 's nachts open voor daklozen. © Jan Aelberts.

Brusselse daklozen kunnen nog altijd terecht in de opvangcentra van de stad. Dat benadrukt hulporganisatie Samusocial. "Er zijn nog altijd vrije bedden", klinkt het. Van de 1.350 plaatsen waren woensdagnacht 1.182 bedden bezet.

Samusocial benadrukt dat elke dakloze gratis welkom is in de verschillende opvangcentra van de hoofdstad. "Er is nog marge en dus zal de organisatie ook dit jaar niemand moeten weigeren", zegt Marie-Anne Robberecht, communicatiemedewerker van Samusocial.



Tegelijkertijd blijven de mobiele teams, bestaande uit een verpleger, een psycholoog of opvoeder en een sociaal werker, speuren naar daklozen om hen onderdak te bieden. Vorige week werden nog specifieke interventies georganiseerd om migranten te overtuigen naar een opvangcentrum af te zakken. Sinds vorige zaterdag zoeken 130 migranten iedere nacht een bed op.



Treinstations

Ondanks de vrije plaatsen verblijven toch nog steeds mensen op straat of in treinstations. De NMBS liet gisteren al weten de stations van Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal, Charleroi-Sud en Liège-Guillemins open te stellen zodat daklozen er kunnen overnachten. Deze week verbleven een tiental mensen per nacht in het Brusselse Zuidstation.



Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS, benadrukt dat het te slapen leggen van vluchtingen geen kerntaak is, "maar we willen natuurlijk ook geen mensen in de vrieskou laten slapen." Veiligheidsagenten van Securail houden toezicht in de stations die openblijven. Ze proberen mensen die er willen overnachten, te overtuigen naar een officiële nachtopvang te gaan.