Verwarde man gooit pannen en porselein uit appartement

Door: redactie

19/01/17 - 14u26 Bron: Eigen berichtgeving

Oostende In de Schippersstraat in Oostende is vanmorgen een verwarde man opgepakt. Hij belaagde twee arbeiders van een nutsmaatschappij en gooide vanuit zijn appartement op de tweede verdieping met pannen, porselein en een emmer water.