Politie onderzoekt brutaal vechtfilmpje voor Aarschotse school

Ken Standaert

19/01/17 - 14u44 Bron: eigen berichtgeving

Y. stuurde een foto rond waarop hij zijn gehechte bovenlip showt. © kos.

De lokale politie van Aarschot is een onderzoek gestart naar een vechtpartij afgelopen maandag voor het Damiaaninstituut. Op beelden die via de beruchte Nederlandse website Dumpert.nl verspreid werden, is te zien hoe twee 13-jarigen te midden van een grote groep leerlingen met elkaar op de vuist gaan. Zowel B. als Y. delen rake klappen uit totdat drie vrouwelijke leerkrachten de tieners kunnen scheiden. Nu het filmpje online staat, wordt Y. door zijn vrienden bejubeld en roepen ze hem uit als overwinnaar. "Wat een strijder! Een echte baas!", klinkt het. Een van de jongens laat weten dat Y. zijn rivaal minstens "één tand uitsloeg, vier extreem los staan en de rest ook een beetje". Zelf kwam Y. ook niet ongehavend uit de vechtpartij. Zo stuurde hij een foto rond naar zijn vrienden waarop hij zijn gehechte bovenlip showt.



"Wij zijn op de hoogte van het incident en het filmpje", reageert commissaris Hans Geyskens. "De school heeft ons daarover gecontacteerd. Intussen is er een proces-verbaal opgemaakt. Beide tieners zullen binnenkort verhoord worden en het dossier zal overgemaakt worden aan het parket en het jeugdparket." Samen met de school wil de Aarschotse politie ook de leerlingen sensibiliseren dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. "De exacte aanpak moeten we nog bespreken met de schooldirectie, maar we willen samen wel een signaal geven dat we dit nooit zullen tolereren. Ook het feit dat zoiets gebeurt midden in een grote groep leerlingen waarbij niemand tussenkomt en ze dit "normaal" lijken te vinden, toont aan dat er iets schort."



Beelden van de vechtpartij zijn hier te bekijken.