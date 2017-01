Door: redactie

In Zuid-India zitten 27 Belgische toeristen al acht uur vast op een toeristenbus door een protestactie van Tamil-rebellen. Ze kunnen geen kant op, omdat die alle wegen blokkeren. Ze zouden hun ongenoegen uiten over een verbod op stierenlopen, een traditie in de regio.