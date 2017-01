Door: redactie

In het Witte Huis heeft Obama deze avond zijn laatste persconferentie gegeven als president van de Verenigde Staten. Daarin heeft Obama het belang van de adviseurs van een president in de verf gezet. "Dit is een job met een zodanige impact dat je die niet alleen kan doen", zo leek het wel een boodschap aan Trump. Hij liet ook weten dat hij er vrijdag zal bijzijn, bij de eedaflegging van president Donald Trump.