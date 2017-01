Washington lijkt net versterkte burcht

Door: redactie

Washington DC wordt een versterkte burcht morgen op Inauguration Day, de eedaflegging van Donald Trump. Agenten uit het hele land komen als versterking. Een concrete dreiging is er niet, maar de veiligheidsdiensten houden rekening met een aanslag zoals in Nice en Berlijn: iemand die met een vrachtwagen op de menigte wil inrijden. Ze verwachten 900.000 mensen, half zoveel als tijdens de eedaflegging van Obama. 28.000 agenten uit het hele land komen alles beveiligen. Alles samen kost de hele plechtigheid 178 miljoen euro. Donald Trump, Melania en de hele familie zullen urenlang in de schijnwerpers staan, net zoals z'n toekomstige regering én veel mensen met aanzien.