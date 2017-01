Plezierboot in brand op Albertkanaal

Jimmy De Schrijver

19/01/17 - 13u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Heusden-Zolder Op het Albertkanaal in Heusden-Zolder is brand uitgebroken op een binnenschip. Het gaat om een plezierboot voor cruises. Er zaten geen passagiers op.

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg is ter plaatse. De eigenaars van de boot zijn veilig op de kade gegaan. De brand is ontstaan in de machinekamer. Het vaartuig, Princess, ligt aangemeerd aan de industriezone Zolder Lummen tegenover het circuit van Terlaemen. De brand gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling.