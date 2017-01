Actie aan kabinet Maggie De Block afgelast wegens overlijden schoonzoon

Door: redactie

19/01/17 - 13u01

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block verloor onverwacht haar schoonzoon. © photo news.

In de gemeentelijke sportloods in Asse is gisteravond Koen Thomas (34), schoonzoon van Maggie De Block, onverwacht overleden. De aan minister De Blocks kabinet geplande actie van Geneeskunde voor het Volk, die protesteert tegen de prijsverhoging van medicatie, werd afgelast.