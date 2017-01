Dennis Black Magic vrijgesproken van inbraak bij cipierskoppel

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de Vlaamse pornokoning Dennis 'Black Magic' Burkas vrijgesproken van een inbraak bij een cipierskoppel in Hasselt. Het koppel diende in het najaar van 2012 een klacht met burgerlijke partijstelling in. Het openbare ministerie zag echter te weinig bezwarende elementen en vroeg de 42-jarige Burkas vrij te spreken op grond van twijfel. De rechter heeft die visie nu gevolgd. Het koppel moet Burkas 1.080 euro rechtsplegingsvergoeding betalen.

De advocaat van de cipiers -hij in Hasselt, zij in Leuven- probeerde enkele weken geleden toch nog de betrokkenheid van Burkas aan te tonen. "Op 16 oktober 2012 waren ze beiden aan het werk toen de inbraak gebeurde. In hun huis was er een totale wanorde. Werkelijk alles werd doorzocht. Uit onderzoek bleek dat er tussen beklaagde en mijn cliënt in de strafinrichting in Hasselt een conflict was ontstaan. Tussen 29 juni en 24 juli 2012 waren er drie tuchtrapporten opgesteld tegen de gedetineerde. Beklaagde werd overgeplaatst naar Leuven, maar daar werkte de echtgenote als cipier", aldus de advocaat.



Dan volgde een overplaatsing naar Oudenaarde. Daar was Burkas niet opgezet mee omdat hij zo verder verwijderd was van zijn familie. Vanuit de gevangenis telefoneerde hij tot achttien maal toe naar bepaalde personen.



"Een van hen was gekend voor zware diefstallen", klonk het. "Het ging om familieleden, zoals zijn moeder en stiefvader. En ook een journaliste", was de repliek van Burkas' advocaat Walter Van Steenbrugge. Uiteindelijk was de rechtbank van oordeel dat er niet genoeg objectieve bewijzen waren en het dus om insinuaties van het cipierskoppel ging.