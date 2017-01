Brand in garage legt wietplantage bloot

Door: redactie

Maasmechelen In de losstaande garage van een woning aan de Meerkolstraat in Maasmechelen is vanmorgen rond 8.15 uur een brand uitgebroken. Tijdens de bluswerken werd een cannabisplantage ontdekt. De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) nam de bewoner in de combi mee voor verhoor. Het Maasmechelse korps van de brandweerzone Oost-Limburg had het vuur zeer snel onder controle.