Vrouw doodt man "van wie ik meer slaag dan eten kreeg" en zoekt geld via Facebook om proces te financieren

José Masschelin

19/01/17 - 11u00

© rv.

Een Brusselse moeder van vier die volgende week voor het hof van assisen moet verschijnen voor moord op haar echtgenoot, doet een hoogst opmerkelijke oproep. Via Facebook zoekt ze geldschieters om haar advocaten en gerechtskosten te kunnen betalen.

Mireille De Lauw (48) doodde in augustus 2013 haar toen 57-jarige man Agim Recica in hun appartement in de De Greeflaan in Jette. Nadat ze eerst geprobeerd had hem te vergiftigen en te verstikken, stak ze de man uiteindelijk dood met een mes. De moeder van 3 zonen en een dochter belde daarna zelf naar de politie en wond er geen doekjes om: "Ik heb dit gedaan omdat ik mishandeld werd door mijn man", verklaarde ze aan de agenten. Ze werd in voorhechtenis genomen, maar 3,5 maand later onder voorwaarden weer vrijgelaten in afwachting van haar proces. De jury wordt maandag samengesteld, het eigenlijke proces start op 26 januari.



De beschuldigde doet nu op haar Facebookpagina 'Sauvez Mireille' (Red Mireille) het moordmotief uit de doeken en vraagt ook geld om de proceskosten te kunnen betalen.



(sic) "Na 25 jaar getrouwd geweest te zijn met een man van wie ik meer slaag dan eten kreeg, waardoor ik seksueel misbruikt werd, vernederd, getreiterd en bedreigd, nadat hij gedreigd had mijn eigen vlees en bloed te ontvoeren naar zijn land, nadat hij me wilde vermoorden om mijn dochter te kunnen meenemen, heb ik een fout gemaakt... Als moeder die haar instinct volgde heb ik het onherstelbare begaan, het ergste van het ergste, maar het was hem of ik."



"Mijn proces zal 8.000 euro kosten, geld dat ik spijtig genoeg niet heb. Dit bedrag is voor mijn advocaten en gerechtskosten te betalen. Mijn advocaten doen er dan ook alles aan om me uit de greep van de gevangenis te houden en ik wil een eerlijk proces. Daarom wil ik u vragen om een kleine bijdrage te leveren. Elke cent is welkom en zal uitsluitend aan advocatenkosten besteed worden. Mijn toekomst ligt in jullie handen. Mag ik vragen dit bericht zoveel mogelijk te delen. Dank voor de moeite." De vrouw vermeldt ook haar rekeningnummer.



Haar advocaten zullen op het proces allicht het wetsartikel 71 over de "onweerstaanbare dwang" inroepen, waardoor de vrouw vrijgesproken kan worden omdat ze naar eigen zeggen handelde uit aan aandrang waaraan ze niet kon weerstaan.