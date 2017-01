Homans wil wel nog moskeeën erkennen "maar alleen op basis van gemotiveerde adviezen"

Door: redactie

19/01/17 - 11u13

"We hebben altijd gezegd dat het beter is om een erkende moskee te hebben, waar je controle kan op uitoefenen, dan een niet erkende. Maar de erkenning moet er wel komen op basis van gemotiveerde adviezen." Dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Verscheidene parlementsleden uit de meerderheid twijfelen er immers aan of de minister nog wel nieuwe moskeeën wil erkennen na een opmerkelijke beslissing van haar.

Minister van Justitie Koen Geens bracht een positief advies uit voor de erkenning van twintig nieuwe moskeeën, zo bleek eerder deze week. Voor 23 andere erkenningsdossiers is er nog geen advies. Liesbeth Homans liet echter weten dat ze niet zal overgaan tot de erkenning van de moskeeën. Ze wil beschikken over alle informatie en wil dus ook inzage in de dossiers van Staatsveiligheid.



Intussen liet Geens weten dat de dossiers zullen worden overgemaakt. "Als we die hebben ingekeken zullen we het advies van de gemeenten en de provincies vragen", is nu te horen bij Homans. Die hebben vier maanden de tijd om zich over het dossier te buigen. "Daarnaast dienen nog andere zaken te worden gecontroleerd, zoals de financiering, het gebruik van het Nederlands als omgangstaal en het erkennen van de mensenrechten."