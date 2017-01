Staffordshireterriër bijt vechtende tiener (13) in hals

Door: Ken Standaert

19/01/17 - 08u24 Bron: Eigen berichtgeving

Een staffordshireterriër. (archieffoto) © thinkstock.

Aarschot Een Amerikaanse staffordshireterriër heeft gisteren een 13-jarige jongen aangevallen in Aarschot. Zijn baasje wilde twee vechterbazen scheiden, maar dat liep helemaal fout.

Het 24-jarige baasje van de hond zag hoe twee tieners slaags waren geraakt en wilde de jongens scheiden. Uit het niets beet de hond, die aan de leiband hing, Guillean H. ter hoogte van de mond en de hals. De 13-jarige werd naar het UZ Gasthuisberg gevoerd, waar hij de nacht doorbracht. "Het ziet er echt niet goed uit", getuigt een familielid. "We kunnen enkel afwachten."



De politie houdt het bij "een accidentele hondenbeet" en heeft proces-verbaal opgemaakt. "Het baasje heeft zijn hond zeker niet aangespoord om te bijten. Vermoedelijk reageerde het dier omdat het zich bedreigd voelde of dacht dat zijn baasje gevaar liep."



Toch heeft de eigenaar volgens dierengedragstherapeut Dany Grosemans een inschattingsfout gemaakt. "Zulke gespierde honden worden vaak gekocht voor de stoere looks, zonder dat de eigenaar beseft dat je zo'n dier anders moet opvoeden dan bijvoorbeeld een herdershond die de politie gebruikt", vertelt Grosemans. "Die honden zijn van nature makkelijker train- en tembaar. De Stafford is speelser, enthousiaster en vanuit die emotie minder controleerbaar. Daarom moet je zo'n dier trainen om de controle te behouden - zelfs wanneer hij dreigt te bijten. Op die manier kan je zo'n dier beter beheersbaar maken en zelf ook juister inschatten of het wel slim is om bijvoorbeeld dicht bij zo'n groepje kinderen of tieners te gaan staan als er veel tumult is."