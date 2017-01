Sterfte door zelfdoding in Wallonië twee keer hoger dan in Europa

Door: redactie

19/01/17 - 07u01 Bron: Belga

© thinkstock.

De sterftegraad als gevolg van zelfdoding in Wallonië is bijna twee keer hoger dan het Europese gemiddelde, aldus een studie van ziekenfonds Solidaris en het preventiecentrum 'Un Pass' vandaag in La Dernière Heure.

De Waalse sterftegraad door zelfdoding bedraagt 20,48 per jaar per 100.000 inwoners, terwijl het Europese cijfer 11,8 bedraagt, aldus de krant. In 2014, de laatst beschikbare cijfers, stierven 1.896 Belgen door zelfdoding, waarvan 721 in Wallonië en 121 in Brussel. Dat betekent voor het hele land bijna zes zelfdodingen per dag.



Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.