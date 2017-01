Jongen (8) maakt dodelijke val van 14de verdieping in Schaarbeek

Door: redactie

Een jongen van 8 is overleden nadat hij een val maakte van een gebouw in de Gaucheretstraat in Schaarbeek. Dat bevestigt het Brussels parket. Het slachtoffer viel volgens de politie van de 14e verdieping naar beneden. Het parket is ter plaatse en heeft een wetsdokter aangesteld.



