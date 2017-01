Overvaller vrijwillig naar cel na lezen artikel op HLN.be

Door: redactie

19/01/17 - 05u00

De gevangenis in Brugge. © afp.

Een 20-jarige overvaller uit Brugge heeft zich eind december vorig jaar spontaan gemeld in de gevangenis om er zijn celstraf uit te zitten - en dat dankzij een artikel op HLN.be.

Op 22 december werd Hendrik G. door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor de gewelddadige overval op een student. Omdat hij die dag niet aanwezig kon zijn door zijn werk, sprak het hof zijn onmiddellijke aanhouding uit.



Snel

Maar kijk: korte tijd later trok G. op eigen houtje naar de Brugse gevangenis, waar men behoorlijk schrok van zijn snelle komst - het bevel van onmiddellijke aanhouding was zelfs nog niet betekend.



Tijdsbesparend

Blijkt dat de overvaller over zijn veroordeling gelezen had op HLN.be. "Erg gemakkelijk en tijdbesparend", lachte de procureur gisteren, toen de zaak opnieuw voorkwam. G. tekende immers verzet aan na zijn veroordeling bij verstek.