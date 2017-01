"Groen nodig in Leuvens beleid voor duurzaam verkeer, betaalbaar wonen en meer inspraak"

Door: redactie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen Leuven heeft de lokale voorzitter Jan Mertens gisterenavond beklemtoond dat Groen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 absoluut nodig is in het bestuur van de universiteitsstad.

Dat is nodig om nieuwe stappen te zetten naar een duurzaam mobiliteitsbeleid, meer geld uit te trekken voor projecten die wonen betaalbaarder maken en onder meer door een burgerbegroting de participatie kwalitatief te verbeteren.



Verkeerscirculatieplan

Mertens bestempelde het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad dat het stadsbestuur vorig najaar invoerde als een moedige beslissing, maar betreurde dat er geen werk gemaakt van een omvattend duurzaam mobiliteitsplan voor de hele stad. "Het stadsbestuur wil nu kennelijk geen verdere stappen meer zetten waardoor alternatieven op vlak van fietsbeleid en openbaar vervoer te te weinig kansen krijgen en oplossingen voor de deelgemeenten worden uitgesteld".



Begrotingsoverschot

Hij sprak voorts de hoop uit dat het verwachte begrotingsoverschot in 2017 niet zoals vorig jaar besteed wordt aan een belastingverlaging, maar geïnvesteerd wordt in een woningfonds. Verwijzend naar de zeer dure immobiliënprijzen in de universiteitsstad pleitte Mertens ervoor dat Leuven op die manier meer huurwoningen en sociale woningen op de markt brengt, aandacht heeft voor eenoudergezinnen, diverse vormen van samenhuizen ondersteunt...



Participatie

Ook op vlak van participatie dient Leuven een tandje bij te steken. Mertens pleitte in dit verband onder meer om burgers te laten beslissen over een deel van de begroting. Hij verwees hierbij naar de goede ervaringen die enkele Antwerpse deelgemeenten hebben met dergelijke burgerbegrotingen. "Op die manier krijgt het partnerschap tussen overheid en burgers gestalte en groeit er opnieuw meer vertrouwen in de politiek", aldus Mertens.