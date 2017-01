Lubbeek vraagt aanpassing van plannen voor wijnproductiecentrum

Door: redactie

Het schepencollege van Lubbeek heeft aan ondernemer Urbain Vandeurzen gevraagd om enkele aanpassingen te doen aan zijn plannen voor de bouw van een futuristisch wijnproductiecentrum op een hellend terrein langs de Kasteeldreef aan Lindenbos in deelgemeente Linden. Het college vroeg ook om in afwachting van de aanpassingen de bouwaanvraag voor dit project weer in te trekken.

Vandeurzen kocht enkele jaren terug tussen de Diestsesteenweg en Nachtegalenstraat in Linden een park met kasteel en plantte er op een hellend terrein aan de overkant van deze straat een circa 10 ha grote wijngaard aan. Langs deze wijngaard wil hij nu een gebouw optrekken waar de wijn zal worden geproduceerd en bezoekers terechtkunnen voor proeverijen.



Het architectenbureau Eyers ontwierp hiervoor een futuristisch gebouw van 12 meter hoog met een gebogen dak van 57 op 25 meter. In het kader van het openbaar onderzoek over het project liepen op het gemeentehuis tientallen bezwaarschriften binnen waarin kritiek geuit werd op het feit dat dit pand het landelijk uitzicht sterk zal verstoren. Er was ook vrees voor verkeersoverlast.



"Om voor een deel tegemoet te komen aan de bezwaarschriften vragen we onder meer dat Vandeurzen de proeverij niet in dit nieuw gebouw zou organiseren, maar in de horecazaak die gepland is in de kasteelhoeve die hij momenteel laat restaureren. We willen op die manier voorkomen dat het wijnproductiecentrum uitgroeit tot een nieuwe horecazaak en te veel verkeer zou genereren, iets waarover in de buurt grote bezorgdheid heerst", zegt dienstdoend burgemeester Tania Roskams (N-VA).



"Omdat de termijn waarin wij een uitspraak moeten doen over de aanvraag tot bouwvergunning bijna afloopt en er hierdoor geen tijd meer overblijft om te overleggen, vragen we dat hij zijn aanvraag intrekt en een nieuwe indient."