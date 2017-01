NMBS installeert 3.000 bewakingscamera's die reizigers op trein constant filmen

Door: redactie

18/01/17 - 23u37 Bron: Belga

© photo news.

Spoorwegmaatschappij NMBS gaat vanaf eind volgend jaar een drieduizendtal bewakingscamera's plaatsen in de nieuwste treintoestellen. De reizigers zullen er constant gefilmd worden en de beelden zullen rechtstreeks worden doorgestuurd naar een controlekamer van de NMBS.

De ongeveer 3.000 camera's zullen geïnstalleerd worden in de 445 nieuwe M7-dubbeldektreinen die tussen 2018 en 2021 in gebruik worden genomen. Dat blijkt volgens de krant De Tijd uit een antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van zijn partijgenote Françoise Schepmans.



De NMBS bevestigt de informatie. "De beelden van die camera's zullen rechtstreeks naar de controlekamer worden gestuurd. Bij een melding van een incident kunnen ze daar snel worden bekeken", zo zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De beelden zullen dus enkel worden bekeken als er van een voorval sprake is geweest, zo wordt benadrukt. Maar dat zal wel kunnen gebeuren als de trein nog aan het rijden is.



Momenteel zet de NMBS ook al bewakingscamera's in op de Desiro-treinen. "Maar daar gaat het om beelden die worden opgeslagen op een harde schrijf op de trein zelf en die dus niet vanop afstand geraadpleegd kunnen worden. De beelden worden daar zeven dagen bewaard", zegt Temmerman.



De spoorwegmaatschappij zal in de treinen ook pictogrammen ophangen, die duidelijk aangeven dat de reizigers gefilmd worden.