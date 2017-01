Rutten in bits debat met Mertens: "U wil dat de poorten van Europa opengaan"

Door: redactie

18/01/17 - 22u41

In Terzake ging PVDA-voorzitter Peter Mertens in debat met Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Over het thema migratie werd het debat bij momenten erg bits.



Rutten haalde enkele punten aan uit het partijprogramma van PVDA. De Open Vld-voorzitster wees erop dat de PVDA de afschaffing voorstaat van de Dublin-akkoorden. Die regelen welke Europese lidstaat de asielprocedure van een asielzoeker moet afhandelen. "Helemaal niet", stelde Mertens. Nochtans staat dat voorstel wel degelijk op de PVDA-website.



"Wat u wil is dat asielhoppen mogelijk is en de poorten van Europa opengaan", stelde Rutten. "Wij vragen alleen respect voor de Conventie van Genève", besloot Mertens.