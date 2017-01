"Als uitspraak Oosterweel wordt bevestigd, moeten we van 0 herbeginnen"

Door: redactie

18/01/17 Bron: Belga

"Als de Raad van State het advies van de auditeurs in het dossier van de Oosterweelverbinding volgt, moeten we van 0 herbeginnen." Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. Voor Weyts blijft het Oosterweeltracé wel het vertrekpunt. Opvallend is dat Weyts niet enkel vanuit de oppositie werd opgeroepen om tot een overlegde oplossing te komen, ook coalitiepartner CD&V roept de minister op te stoppen met "spierballengerol". Open Vld vindt dan weer dat Weyts de actiegroepen moet ernstig nemen. De Vlaamse liberalen stellen voor om de rol van de overkappingsintendant uit te breiden.