Door: redactie

18/01/17 - 20u55 Bron: vtmnieuws.be

In enkele crèches slapen baby's vandaag buiten, zelfs met dit vriesweer. In Scandinavië doen ze dit al langer. Buiten slapen de kinderen sneller en beter, én goed ingeduffeld zou het ook gezonder zijn dan binnen. Als is dat nog niet wetenschappelijk bewezen.