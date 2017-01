Tekst en video: Mathieu Goedefroy

18/01/17 - 21u33 Bron: Eigen berichtgeving

video IJzige nachten zijn het, deze week. Het kwik daalt tot -5 graden, maar voor Corny en Mireille Wynen uit Maasmechelen maakt dat geen verschil.

Zij slapen al anderhalf jaar buiten in hun tuin, weer of geen weer. Onze videoreporter ging vanavond langs bij het koppel, net voor bedtijd. "Andere mensen denken misschien dat wij 'de pannen loshebben', maar we hebben hiervoor getraind."