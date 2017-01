AB InBev verkiest supertrucks boven binnenvaart

Door: redactie

Biergigant AB InBev vervoert zijn bier tussen de brouwerij en de haven van Antwerpen liever via de weg, met supertrucks, dan via de binnenvaart. Men wil het als vers product zo snel mogelijk bij de consument hebben, klonk het vandaag. Maandag had minister Weyts de Leuvense brouwgroep nog opgeroepen om de binnenvaart te gebruiken.

Op een nieuwjaarsreceptie van N-VA Leuven maandagavond zei Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat AB InBev in oktober vorig jaar heel dicht bij een beslissing stond om zijn 85.000 containers per jaar via het water te vervoeren in plaats van over de weg. Weyts noemt de binnenvaart "rechtszeker, betrouwbaar en almaar goedkoper en dus kostenefficiënter".



AB InBev koos er echter voor om zijn bier over de weg naar de Antwerpse haven te vervoeren, vanwaaruit het trans-Atlantisch wordt verscheept, na logistieke afhandeling door Katoen Natie. Weyts zei AB InBev alsnog te willen overhalen, maar de Leuvense groep is voorlopig niet overtuigd. "Bier is een vers product. We willen dat zo snel mogelijk op de plaats van consumptie brengen. Met de binnenvaart neemt het toch heel wat dagen in beslag", zei vicepresident Supply Europe Bart Grieten vandaag op een persconferentie samen met Katoen Natie. "Om een idee te geven: we hebben al een binnenvaartschip van Jupille naar Leuven en dat is al twee dagen onderweg. We zetten in op binnenvaart, voornamelijk voor het vervoer van leeggoed", klonk het nog bij AB InBev.



Alleszins maakt de brouwer graag gebruik van supertrucks, die al zo'n anderhalf jaar tussen Leuven en de Antwerpse haven rijden. AB InBev noemt de resultaten van het project indrukwekkend en wijst op het aantal vermeden ritten en de lagere uitstoot. Welke voorkeur AB InBev ook heeft, de toelating voor het gebruik van de supertruck loopt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer tot juni 2018. De beslissing voor een verlenging ligt bij de bevoegde minister, in casu ook minister Weyts.