Babysitters riskeren 10 jaar cel voor mishandelen tweeling

Jolien Boeckx

18/01/17 - 18u12 Bron: Eigen berichtgeving

Een baby overleed een maand na de feiten aan haar verwondingen. © PhotoNews.

Turnhout 10 jaar celstraf. Dat riskeren twee babysitters uit Turnhout voor het mishandelen van een babytweeling. Op 2 mei haalden de hulpdiensten de toen 5 maanden oude meisjes weg bij het babysitkoppel, waar ze zes dagen zouden blijven. De baby's waren mishandeld en liepen zware hersenschade op.

De babysitters smeten hen in de zetel, stopten hen onder dekens, schudden hen door elkaar en pakten hen veel te bruut vast. Eén baby overleed een maand later aan haar verwondingen.



"Veel te weinig"

"Onze dochter is dood en haar tweelingzusje heeft voor levenslang een trauma. 10 jaar gevangenis is véél te weinig", reageerden de ouders van de tweeling vandaag op het correctioneel proces. Toch vroegen de advocaten van de twee beklaagden om een straf met uitstel. "Ze zijn allebei zwakzinnig en weten niet hoe ze met kinderen moeten omgaan. Ze hebben dit niet opzettelijk gedaan." Op 15 februari volgt het vonnis.