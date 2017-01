Drugsbende opgerold: 9 aanhoudingen

Door: redactie

18/01/17 - 18u10 Bron: Belga

Gent In een onderzoek naar een drugsbende in Gent die vooral cocaïne dealde, heeft de onderzoeksrechter negen verdachten aangehouden. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De bende werd gisterochtend opgerold tijdens een grote politieactie in de omgeving van de Brugse Poort in Gent. Er werden tien verdachten opgepakt op verdenking van het dealen van drugs, voornamelijk cocaïne. "Er werden huiszoekingen verricht op een tiental adressen in Gent, Wevelgem en Antwerpen. Een grote som cash geld en twee luxewagens werden in beslag genomen", zegt het parket.



De tien verdachten werden dinsdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die negen van hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Eén persoon werd vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om personen met de Turkse en Belgische nationaliteit, meldt het parket.