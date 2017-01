Kritiek op te zware regels voor Airbnb in Brussel: "Complex, verwarrend en disproportioneel"

Door: redactie

Brussel N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement Johan Van den Driessche vindt de Brusselse regels voor toeristische logies disproportioneel zwaar en vreest dat daardoor een alternatief circuit zal ontstaan. Minister-president Rudi Vervoort is alvast niet van plan om de regels aan te passen voor de geplande evaluatie in de zomer van 2018, liet hij vandaag op een interpellatie van de N-VA'er verstaan.

"De Brusselse administratie ontving slechts 1.912 aanvragen tot registratie van toeristische logies. Nochtans zijn er minstens 7.000 Airbnb-adressen in het Brussels Gewest. De huidige regeling is disproportioneel zwaar waardoor een niet-officieel circuit kan ontstaan. Bovendien ontmoedigt dit de particulieren die veel minder tijd en middelen hebben. Daarom moet de regering haar marktverstorende regeling zo snel mogelijk bijsturen en niet wachten tot 2019", stelde Johan Van den Driessche.



Deze regels zijn voor hem "complex, verwarrend en disproportioneel". In Vlaanderen kan een uitbater van Airbnb-logies van start gaan na een eenvoudige melding bij Toerisme Vlaanderen. Eerst registeren, dan controleren is de werkwijze in Vlaanderen. De controle slaat dan op de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, het bewijs van goed zedelijk gedrag en het brandveiligheidsattest dat moet voorhanden zijn. In Brussel moeten Airbnb-verhuurders onder meer sanitaire voorzieningen voorzien die aan de bewoners van de gastenkamers voorbehouden zijn en dagelijks een ontbijt voor de gasten serveren. "Onnodige maatregelen die vele particulieren afschrikken en zelfs benadelen", vindt Johan Van den Driessche.



Hij dringt aan op een snelle aanpassing van de Brusselse regelgeving, maar dat is buiten minister-president Vervoort gerekend. "Als we elke nieuwe maatregel al meteen moeten gaan evalueren, blijven we bezig", stelt hij.