Erg besmettelijk norovirus duikt ook op in Brasschaat

Door: redactie

18/01/17 - 17u23 Bron: Belga

© AZ Klina.

Na het AZ Turnhout heeft nu ook het AZ Klina in Brasschaat te kampen met het norovirus. Dat zegt VTM Nieuws en de directie bevestigt het nieuws. "Gisteren waren er drie gevallen op één afdeling en die personen zijn meteen in quarantaine geplaatst", zegt afgevaardigd bestuurder Ludo Van Kets. "Vandaag zijn er geen nieuwe gevallen vastgesteld, dus er moeten voorlopig geen drastische maatregelen worden genomen zoals het sluiten van afdelingen."

Volgens Van Kets is er geen verband tussen de drie patiënten in kwestie en de eerdere uitbraak van het norovirus in Turnhout. "Het virus lijkt gewoon in het land te zijn en door de besmettelijkheid verspreidt het snel", zegt hij. "We hebben de gebruikelijke maatregelen genomen, onder meer naar het personeel toe op vlak van hygiëne. De werking van het ziekenhuis komt niet in het gedrang. Alleen eventuele ingrepen bij de drie besmette patiënten worden even uitgesteld."