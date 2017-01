Zes jaar cel voor man die betrapte auto-inbreker de keel oversneed

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdil O. (45) uit Sint-Jans-Molenbeek veroordeeld tot zes jaar cel voor poging tot doodslag. Hij had vorig jaar Mohamed A. (22) betrapt, toen die in zijn wagen wilde inbreken en had hem de keel overgesneden en verschillende messteken gegeven.

Het hevig bloedende slachtoffer werd op 13 februari 2016 rond 4 uur 's ochtends door enkele voorbijgangers aangetroffen in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De twintiger lag zeventien dagen in coma, maar herstelde van zijn verwondingen.



De twintiger vertelde de politie dat hij die nacht door de Diepestraat liep en aan autodeuren voelde om te controleren of ze op slot waren. Toen hij de auto van Abdil O. probeerde te openen, ging het alarm af. De beklaagde kwam uit een Turkse bar aan de overkant van de straat gestormd en viel het slachtoffer aan met een mes. Hij sneed zijn keel open en stak hem meermaals in de buik.