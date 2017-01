Opnamestop door norovirus verlengd in Turnhouts ziekenhuis

Redactie

18/01/17 - 15u42 Bron: Belga

© Ton Wiggenraad.

Het ziekenhuis AZ Turnhout verlengt de opnamestop in haar vestiging Sint-Elisabeth na de uitbraak van het norovirus. "Het aantal patiënten op de quarantaineafdeling is niet voldoende gedaald. Bovendien komen er nog nieuwe patiënten met symptomen bij. Daarom blijven de maatregelen van kracht", zegt medisch directeur Frank Weekers.

Het ziekenhuis kent sinds vorige week een hoog aantal gevallen van patiënten met het norovirus, een erg besmettelijke virus dat buikgriep veroorzaakt. Omdat het aantal gevallen niet voldoende daalde, werd maandag een opnamestop uitgevaardigd van 48 uur. Alle patiënten met de symptomen werden afgezonderd op één afdeling met bezoeksbeperkingen. Momenteel zijn er volgens het ziekenhuis ongeveer 37 patiënten met de symptomen, al zou dat aantal constant variëren.



Elke 24 uur evaluatie

Vanmiddag zat een kernteam van het AZ Turnhout samen en dat besliste om alle maatregelen om het virus in te dijken aan te houden. Om de 24 uur wordt er opnieuw geëvalueerd en bekeken of extra maatregelen nodig zijn.



Raadplegingen en dagopnames

"Wel willen we benadrukken dat een opnamestop niet betekent dat het hele ziekenhuis gesloten is", klinkt het. "Alle raadplegingen en dagopnames op campus Sint-Elisabeth en campus Sint-Jozef gaan gewoon door. Ook de spoed is gewoon open. Bovendien is er geen norovirus op campus Sint-Jozef, dus ook daar gaan alle werkzaamheden gewoon door. Patiënten wiens ingreep of opname toch zou worden uitgesteld omwille van de opnamestop worden altijd gebeld."