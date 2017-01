Ex-cipier, veroordeeld voor verkrachting van baby, vraagt vrijlating onder elektronisch toezicht

Door: redactie

18/01/17 - 14u48 Bron: Belga

De gevangenis van Andenne (Archiefbeeld). © belga.

Alex M., een gewezen cipier in de gevangenis van Andenne die in oktober 2013 door het Luikse hof van beroep werd veroordeeld tot 7 jaar cel, zal op 24 januari voor de strafuitvoeringsrechtbank in Bergen zijn vrijlating onder elektronisch toezicht vragen. De familieleden van het slachtoffer laken zijn stap terwijl de man slechts een deel van zijn straf heeft uitgezeten.

Alex M. en zijn vriendin - ook een cipier - werden vervolgd en veroordeeld voor de verkrachting van een baby van vier maanden. Het koppel ging zich te buiten aan grensverleggende seksuele praktijken, met fantasmen gericht op daden met kinderen en dieren. Daarin werd het kleinkind van de vrouw, een baby van vier maanden, betrokken.



De zestiger werd veroordeeld tot 5 jaar opsluiting, deels met uitstel. De man, die de feiten ontkende, werd veroordeeld tot zeven jaar celstraf.