"Armste gezinnen draaien opnieuw op voor besparingen van regering"

18/01/17

Armoedecijfers "Minister Homans moet dringend uit haar pijp komen, en federaal staatssecretaris Sleurs weegt te licht om ook maar iets te betekenen in de strijd tegen armoede." Dat is de scherpe kritiek van Groen-parlementsleden An Moerenhout (Vlaams) en Evita Willaert (federaal), naar aanleiding van de berekeningen van het armoedeplatform Decenniumdoelen 2017. Daaruit blijkt dat de besparingen op Vlaams en federaal niveau voor het derde jaar op rij vooral de armste gezinnen treffen.

"Onaanvaardbaar" "Het is onaanvaardbaar dat deze federale en Vlaamse regering de meest kwetsbaren in onze maatschappij in de steek laten", hekelen Willaert en Moerenhout in een gemeenschappelijk persbericht.



Beide parlementsleden wijzen vooral Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) met de vinger. "Indien ze de kinderarmoede echt wil halveren, dan zal de minister dringend uit haar pijp moeten komen", klinkt het.



Federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) weegt volgens Moerenhout en Willaert dan weer "te licht". Ook de andere federale excellenties krijgen een veeg uit de pan. "Goede intenties of niet, haar collega's negeren armoedebestrijding systematisch", menen ze.



Groen sluit zich aan bij Decenniumdoelen, en vraagt "afdoende sociale correcties op de vele besparingen van de voorbije jaren". De kinderbijslag kan volgens de partij dienen als "hefboom om de kinderarmoede echt drastisch te verminderen". "Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen", besluit Moerenhout.