Politie vindt eigenaars trouwringen terug: "Dit voelt aan als de lotto winnen"

Bart Boterman

19/01/17 - 14u51 Bron: Eigen berichtgeving

De twee ringen. © RV.

De politie van de zone Westkust is er in geslaagd om na een oproep de eigenaars van maar liefst twee trouwringen terug te vinden. "Dit voelt aan als de lotto winnen", zegt Vicky, die blij is dat ze haar ring terug heeft. "Mijn man had me een nieuwe gekocht, maar dat is niet hetzelfde."

Het ging om ringen van 'Glenn en Vicky' en 'Bea en Guy'. Glenn en Vicky huwden op 28 augustus 2004. Het sierraad werd al op 19 juli 2015 binnengebracht in het politiekantoor. "De ring van Bea en Guy lag op het Marktplein in Nieuwpoort en werd op 5 augustus 2016 binnengebracht", gaat de woordvoerster verder. Bea en Guy huwden volgens de gravering op 29 november 2008.



'Bea en Guy' zijn intussen bekend. Het gaat om een echtpaar uit Nieuwpoort. 'Vicky en Glenn' blijkt een echtpaar uit Deinze. Vicky verloor haar ring toen ze in de zomer van 2015 naar Nieuwpoort kwam met het gezin. Op het strand wilde ze de lichamen van haar kinderen insmeren en ze deed haar ring uit. De ring verdween in het zand en was onvindbaar. "Ik ben erg gelukkig dat ik mijn ring terug heb. Dit voelt aan als de lotto winnen. Mijn man had me een nieuwe ring gekocht, maar dat is niet hetzelfde", vertelt ze.



Bea en Guy uit Nieuwpoort blijven liever anoniem. De politie Westkust is alvast opgetogen dat burgers de oproep massaal deelden en zo de eigenaars snel konden worden gevonden.



"Mensen brengen heel vaak verloren voorwerpen binnen en natuurlijk kunnen we niet voor alles een opsporingsbericht versturen. Maar trouwringen hebben een grote emotionele waarde en bovendien denkt wellicht niet iedereen meteen aan de politie wanneer ze hun ring kwijt zijn", zegt Deburchgraeve.



Wie zijn trouwdatum niet goed meer weet, kijkt best op de huwelijksakte, want die moet je toch kunnen voorleggen wanneer je de ringen gaat ophalen in het wijkkantoor in de Langestraat in Nieuwpoort.