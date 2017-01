Politie speelt juwelier: "Van wie zijn deze trouwringen?"

Bart Boterman

18/01/17 - 14u24 Bron: Eigen berichtgeving

De twee ringen. © RV.

De politie van de zone Westkust is op zoek naar de eigenaars van maar liefst twee trouwringen. Het gaat om die van Glenn en Vicky en die van Bea en Guy. "Beide ringen werden al een ruime tijd geleden binnengebracht in ons kantoor in Nieuwpoort", vertelt woordvoerster Ine Deburchgraeve. "Maar we hebben de eigenaars nog steeds niet gevonden.Vandaar deze laatste, ultieme poging."

Glenn en Vicky huwden op 28 augustus 2004. Het sierraad werd al op 19 juli 2015 binnengebracht in het politiekantoor. "Maar waar die is gevonden, weten we niet. De ring van Bea en Guy lag op het Marktplein in Nieuwpoort en werd op 5 augustus 2016 binnengebracht", gaat de woordvoerster verder. Bea en Guy huwden volgens de gravering op 29 november 2008.



"Mensen brengen heel vaak verloren voorwerpen binnen en natuurlijk kunnen we niet voor alles een opsporingsbericht versturen. Maar trouwringen hebben een grote emotionele waarde en bovendien denkt wellicht niet iedereen meteen aan de politie wanneer ze hun ring kwijt zijn. We hopen dat we de twee echtparen alsnog gelukkig kunnen maken", zegt Deburchgraeve.



Wie zijn trouwdatum niet goed meer weet, kijkt best op de huwelijksakte, want die moet je toch kunnen voorleggen wanneer je de ringen gaat ophalen in het wijkkantoor in de Langestraat in Nieuwpoort.