"IJs voorlopig nog veel te dun om te schaatsen"

Door: redactie

18/01/17 - 18u56 Bron: vtmnieuws.be

video Voorlopig is het in België nog te vroeg om te schaatsen. Op de meeste vijvers en plassen ligt er wel een laagje ijs, maar dat is nog te dun om erop te kunnen schaatsen. De ijsmeester van de Kraenepoel in Aalter meet voor de eerste keer de dikte van het ijs. Achttien millimeter is het ijs van de Kraenepoel in Aalter. Nog veel te weinig, want zelfs zonder laarzen houdt de ijsmeester de voeten niet droog.