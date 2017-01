Wegpolitie krijgt drones om ongevallen in kaart te brengen: "Snelle, scherpe vaststellingen en kortere files"

Door: redactie

verkeer De federale wegpolitie krijgt twee gespecialiseerde drones van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) ter beschikking om ongevallen op snelwegen in kaart te brengen. Dat moet ervoor zorgen dat de weg sneller kan worden vrijgemaakt, zodat de door het ongeval ontstane files minder lang aanslepen.

In de provincie Antwerpen voert de wegpolitie al sinds 2010 fotogrammetrie uit bij zware ongevallen: ze brengen het ongeval op zo'n manier in beeld dat er achteraf op basis van het beeldmateriaal metingen kunnen worden gedaan. Dat gebeurt sinds kort zelfs in 3D. Fotogrammetrie zorgt voor nauwkeurige vaststellingen, maar ook voor een snellere afhandeling van een ongeval. De betrokken voertuigen moeten immers niet blijven staan tot alles ter plaatse is opgemeten.



De drones die de politie nu ter beschikking krijgt, kunnen met hun vogelperspectief zelfs al in enkele minuten een volledig beeld creëren van de hele ongevalssite. "Onze hypermoderne drones helpen de politie om de ongevalsscène sneller en nog scherper in kaart te brengen", zegt Karin Genoe, afgevaardigd bestuurder van het BIVV. "Daardoor worden de files na een ongeval korter en worden ongevallen vermeden."