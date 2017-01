Door: redactie

De wegpiraat de deze week met zijn Audi met een snelheid van 250 kilometer per uur over de Brusselse ring raasde is nog altijd niet geïdentificeerd. Hij heeft de filmpjes nochtans zelf, onder een pseudoniem, op Facebook en Instagram gezet en hij komt verschillende keren herkenbaar in beeld. Maar intussen heeft hij de filmpjes weer weggehaald en daardoor heeft de politie geen bewijs meer. Er zijn wel al verschillende pv's opgesteld.