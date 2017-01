Door: redactie

Het wordt binnenkort wellicht mogelijk om terroristen of criminelen van vreemde origine die al heel hun leven in België wonen, toch de grens over te zetten. Dat staat in een wetsontwerp van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA). De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft het daarnet besproken en zou het volgende week moeten goedkeuren.