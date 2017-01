Hele dag hinder op spoor tussen Lichtervelde en Deinze en in Denderleeuw

Door: redactie

18/01/17

Er is vandaag de hele dag hinder op het spoor door twee incidenten, een op de spoorlijn tussen Lichtervelde en Deinze en een tweede in Denderleeuw. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze, op de spoorverbinding tussen De Panne en Gent, is deze ochtend sinds 9 uur onderbroken. De oorzaak is dat bij grondwerken door derden kabels van het spoor zijn beschadigd. Er zijn vervangbussen ingelegd in beide richtingen en sommige treinen worden plaatselijk omgeleid. Infrabel verwacht dat de hinder hoogstwaarschijnlijk de hele dag zal aanslepen.

In Denderleeuw kan het treinverkeer op de oude spoorlijn tussen Denderleeuw richting Aalst sinds 9.40 uur maar over één spoor in beide richtingen. Door het winterweer is daar een kabel, die door de koude extra energie moet produceren, oververhit geraakt en doorgebrand over een afstand van 400 meter. Er zijn vertragingen van 10 tot 15 minuten.



Infrabel werkt momenteel aan een alternatieve treindienst: de meeste treinen zullen er waarschijnlijk worden omgeleid via de hoofdspoorlijn, voornamelijk in de avondspits. De herstellingswerken zullen vermoedelijk de hele dag en ook nog de hele nacht duren. Pas tegen 5 uur donderdagochtend zou het treinverkeer er opnieuw normaal verlopen.