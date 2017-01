Zo lang was de file in 2016: we schoven 5 volledige dagen méér aan

Robbe van Lier

De structurele files in ons land blijven stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse filebarometer van Touring Mobilis. Zo was 2016 opnieuw een recordjaar. Bovendien groeiden de files in 2016 vooral aan op wegen waar voorheen geen files stonden en op tijdstippen buiten de klassieke spitsuren.

© belga. Ondanks de vrij zachte winter, piekte de filelengte in 2016 zeven keer boven de 400 km. De oorzaak hiervan lag bij vele regenval, al dan niet gecombineerd met treinstakingen. Verontrustend is de sterk stijgende trend in aantal structurele files, tussen de 100 en 250 km. Dat zijn files die niet veroorzaakt zijn door slecht weer of incidenten.



Bovendien blijkt het fenomeen zich door te zetten op wegen die voordien minder filegevoelig waren zoals de E314. Dat alles blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis. "We zitten dus meer dan ooit met een chronisch probleem dat om ingrijpende maatregelen vraagt", aldus Touring.



De meeste files doen zich voor tijdens de ochtendspits. "Terwijl de langste files in andere jaren vooral optreden in de wintermaanden, kunnen we vast stellen dat deze dit jaar vooral optraden in de maanden mei en juni, door de overvloedige regenval."



© belga. © belga. Belangrijker is echter dat het aantal uur kortere files, met totale filelengte tussen de 100 en 250 kilometer, systematisch blijft toenemen. Ondanks de zachte winter van 2016 gaf de filebarometer meer dan 5 uur file boven de 400 kilometer. Een verklaring hiervoor is het extreem natte voorjaar van 2016.



Voor het aantal uur file boven de 300 en 350 kilometer kunnen we hetzelfde besluiten. Het aantal uren kortere files, met lengte tussen de 100 en 250 kilometer, blijft systematisch toenemen. Het voorbije jaar werd gedurende 1383,1 uur, ofwel 57,6 dagen, file boven de 100 kilometer vastgesteld. In vergelijking met 2015 is dit een toename van 5 volledige dagen.



Het voorbije jaar is ook gebleken dat deze structurele files zich meer en meer beginnen te verspreiden naar zones die in het verleden niet filegevoelig waren. Een voorbeeld hiervan is de E313 tussen Ham en Lummen, de E314 tussen Houthalen en Lummen en de E17 tussen Waregem en Lokeren.