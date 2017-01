Groen hekelt "gebrekkige" controle van kankerverwekkende uitstoot asfaltcentrales

Door: redactie

18/01/17 - 09u31 Bron: Belga

Een asfaltcentrale in het Nederlandse Den Bosch © anp.

De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door asfaltcentrales wordt te weinig gecontroleerd. En dat is onverantwoord. Dat klaagt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) woensdag aan in De Morgen. Aan Belga zegt ze dat de Vlaamse regering een voorbeeld moet nemen aan Nederland.

Vlaanderen telt negentien asfaltcentrales. Daarin wordt asfalt gerecycleerd, een proces dat de afvalberg verkleint maar ook de uitstoot van kankerverwekkende stoffen als gevolg heeft. "Daarom is een sterke nabehandeling en een strenge controle van de uitstoot absoluut nodig voor de gezondheid van de omwonenden", zegt Meuleman.



Het is net bij die controle dat het schoentje knelt. "Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weet zelfs niet bij benadering hoe het staat met de uitstoot van asfaltcentrales", zegt Meuleman. "Ze steunt vooral op metingen door de sector zelf, maar die zijn totaal niet representatief voor de reële uitstoot en de luchtkwaliteit van de buurtbewoners." Er gebeuren ook steekproefgewijze emissiemetingen, maar dat zijn er volgens Meuleman veel te weinig.



Ze wijst erop dat in Nederland technieken voor asfaltrecyclage worden toegepast die emissies volledig uitsluiten. Volgens Groen moet de Vlaamse regering zich op de normen van Nederland richten en de "best beschikbare technieken" als norm stellen, "en zo de uitstoot van schadelijke stoffen bij het recycleren van asfalt zo veel mogelijk voorkomen".



Groen bindt de kat de bel aan naar aanleiding van een recente vergunningsaanvraag voor de asfaltcentrale in Grimbergen.