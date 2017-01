Kris Peeters heeft een huis gevonden in 't Stad

Door: redactie

18/01/17 - 09u05 Bron: Gazet Van Antwerpen

© photo news.

Kris Peeters heeft een huis gevonden in Antwerpen. In april verhuist hij naar het Zuid, waar hij zich wil vestigen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat meldt Gazet Van Antwerpen.



De CD&V-minister van Werk kondigde eind vorig jaar aan dat hij van Puurs naar Antwerpen zou verhuizen om er deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien was zijn echtgenote op zoek naar een woning in de koekenstad. Die heeft ze nu gevonden, in de buurt van het Museum voor Schone Kunsten.



"Het Zuid is een prettige, levendige en gezellige buurt waar ik met mijn vrouw en mijn zoon graag zal wonen", laat Kris Peeters weten aan Gazet Van Antwerpen. "Bovendien ben ik vandaar snel op de A12 om naar Brussel te rijden."