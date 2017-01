Joëlle Milquet gaat opnieuw aan de slag als advocate

Door: redactie

Joëlle Milquet, in een vorig leven vice-ministerpresident in de Franse gemeenschapsregering en minister van Binnenlandse Zaken onder Elio Di Rupo, gaat opnieuw aan de slag als advocate. Dat schrijft L'Echo. Sinds dinsdag maakt ze deel uit van de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie van Brussel, waar ze ook tussen 1985 en 1992 al was ingeschreven.

Milquet diende haar aanvraag op 14 november in aan de balie. Niet evident, want de cdH-politica werd in april vorig jaar zelf in staat van beschuldiging gesteld voor mogelijke belangenvermenging.



De cdH-politica, die ten tijde van de vorming van de regering-Leterme in Vlaanderen bekendheid verwierf als "Madame Non", zou in de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kabinetsmedewerkers hebben ingezet voor haar campagne. Ze moest daarom ook ontslag nemen uit het Brussels parlement en uit de Franse gemeenschapsregering, waar ze minister van Onderwijs, Kinderen en Cultuur was.



Volgens L'Echo heeft stafhouder Pierre Sculier eerst het parket-generaal geconsulteerd, vooraleer hij de aanvraag van Milquet goedkeurde, om er zeker van te zijn dat haar juridische perikelen geen probleem zouden vormen. De balie ontving één contestatie tegen de aanvraag, maar die werd buiten de wettelijke termijn van 15 dagen ingediend, en kreeg dus geen gevolg.