"Religieuze symbolen horen niet thuis in een politieke campagne"

Door: redactie

18/01/17 - 08u16 Bron: Belga

© Photo News.

Religieuze en kerkelijke symbolen horen niet thuis in een politieke campagne. Dat schrijft hoofdredacteur Luk Van Maercke vandaag in Kerk & Leven naar aanleiding van de nieuwe affiche van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, die recentelijk door de Antwerpse lijsttrekker Filip Dewinter werd voorgesteld. Van Maercke kant zich tegen de close-up van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen met focus op het kruisbeeld en iets wat voor een moskee moet doorgaan, doorstreept met een rood kruis.