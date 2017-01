Vanhengel voor vrederechter om Eurostadion: "Deze kaviaardeal wordt gesmeerd met belastinggeld"

Door: redactie

18/01/17 - 07u00 Bron: Belga

Een maquette van het Eurostadion. © belga.

Eurostadion Het Brusselse parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) heeft de Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel (Open VLD), voor de vrederechter gedaagd. Hij wil dat alle overeenkomsten en contracten in verband met het Eurostadion openbaar worden gemaakt, schrijft De Standaard woensdag.

Al maandenlang dringt Verstraete aan om de contracten te kunnen inzien die het Brussels Gewest heeft afgesloten voor de bouw van het Eurostadion, het nieuwe nationale voetbalstadion met bijbehorende bedrijfsruimtes. Zonder succes.



Omdat hier geen gehoor aan werd gegeven, stapt Verstraete nu naar de vrederechter. Volgende maand staat de eerste zitting gepland. "Dit dossier baadt in de sfeer van achterkamerpolitiek", zegt Verstraete. "Vanhengel zwoer dat dit de belastingbetaler niets zou kosten. Maar ondertussen moesten we via allerlei omwegen al vernemen dat de burgers moeten meebetalen voor onder meer de uitbating, de parking, de veiligheidskosten, enzovoort."



Volgens Verstraetes berekening loopt de rekening op tot honderden miljoenen euro's. "Deze kaviaardeal wordt gesmeerd met belastinggeld." Hij eist dat alle overeenkomsten en contracten openbaar worden gemaakt. "We moeten nu de waarheid kennen. In welke mate worden de kosten doorgerekend aan de belastingbetaler, en met welke winst gaat de private ontwikkelaar lopen?"