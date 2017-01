Gerecht valt binnen bij NMBS-dochter Eurostation

Door: redactie

18/01/17 - 05u45 Bron: Belga

Het station Brussel-Zuid, één van de realisaties van Eurostation. © wikimedia.

Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn vorige maand binnengevallen bij de NMBS-vastgoeddochter Eurostation, schrijft De Tijd vandaag. De huiszoeking past in een onderzoek naar fraude, omkoping en corruptie.

De inval is een uitloper van een audit die het spoorbedrijf NMBS in 2015 door de consultant EY liet uitvoeren naar de omstreden vastgoedactiviteiten bij een aantal dochterbedrijven. De NMBS-directie oordeelde in juni 2015 dat er genoeg wanpraktijken uit de audit bleken om het dossier door te spelen naar het gerecht. Er was onder meer sprake van belangenvermenging, verregaande normvervaging en torenhoge onkostenrekeningen.



Eurostation

De speurders vielen begin december - bijna anderhalf jaar na ontvangst van de audit - binnen op de kantoren van Eurostation. Die NMBS-dochter treedt op als studiebureau en bouwpromotor voor zowel treinstations als grote vastgoedprojecten in stationsbuurten.



Het onderzoek zou onder meer focussen op verdachte geldstromen in Hasselt. Een interne NMBS-audit had vraagtekens geplaatst bij ruim 1 miljoen euro uitgaven voor onder meer lokale basket- en voetbalclubs en aan onduidelijke communicatieprojecten.



Misbruik van vennootschapsgoederen

Het Brusselse parket laat weten dat het onderzoek zich toespitst op feiten van misbruik van vennootschapsgoederen, fraude met openbare aanbestedingen, omkoping en corruptie. Het parket, de NMBS, noch Eurostation-CEO Nancy Gheyskens wou verdere commentaar kwijt.