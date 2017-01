Sterrenchef Bellings stopt met restaurant

STEFAN VANDERSTRAETEN EN STEVEN SWINNEN

18/01/17 - 05u00

© photo news.

Luc Bellings en zijn vrouw Brigitte stoppen met hun tweesterrenzaak in Hasselt. Ze willen het rustiger aan doen en broeden op een nieuw, kleinschaliger concept. Bellings is al de negende Belgische chef in drie jaar die zijn sterren opgeeft.

Na Geert Vanhecke (De Karmeliet) en Kobe Desramaults (In De Wulf) is Luc Bellings de volgende sterrenchef die het over een andere boeg gooit. Hij stopt deze zomer met 'Aan Tafel bij Luc Bellings' en kiest voor iets nieuws. Weer in Hasselt en weer met dezelfde gedrevenheid en vakmanschap, maar geen hectische toestanden meer: een kleinere kaart, niet meer alle dagen 's middags en 's avonds een volledige 'service' draaien en vooral geen volledig elftal meer in de keuken. "Met twee man personeel en twintig borden in één dag hou ik evenveel over als een grote sterrenzaak te laten bollen met twaalf man in dienst. Dan begin je weleens na te denken", zegt Bellings.



