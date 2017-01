Conservatieve ex-woordvoerder van Berlusconi is nieuwe voorzitter van Europees Parlement

Door: redactie

Antonio Tajani (63) is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De Italiaanse EVP'er haalde het vandaag in vier stemronden van zijn sociaaldemocratische uitdager Gianni Pittella.

In de vierde en laatste ronde namen Tajani en Pittella het rechtstreeks tegen elkaar op. Tajani haalde het daarin met 351 stemmen, tegen 282 voor Pittella, zo vernam Belga uit betrouwbare bron. Tachtig parlementsleden onthielden zich bij de stemming.



Woordvoerder van Berlusconi

De 63-jarige Italiaanse christendemocraat, die zijn carrière in de politiek startte als woordvoerder van Silvio Berlusconi, volgt Martin Schulz op.



Tajani was in 1993 een van de stichters van Forza Italia, de partij die een jaar later Berlusconi aan de macht zou helpen. Ook in 1994 werd Tajani voor het eerst verkozen als Europees parlementslid, een job die hij onafgebroken tot 2008 zou uitoefenen.



Dieselgate

In die zin is de benoeming van Tajani tot voorzitter van het parlement de bekroning van een lange carrière in de Europese politiek. Als parlementslid maakte hij onder andere deel uit van de Europese Conventie die een grondwet voor de EU moest opstellen. In 2008 trad Tajani tot de Europese Commissie toe, als commissaris voor Transport.



Commissievoorzitter José Manuel Barroso gaf hem in 2010 de portefeuille Industrie en Ondernemerschap. In die hoedanigheid liep Tajani ook in België in de kijker. Hij kreeg onder meer de sluiting van Opel Antwerpen, Ford Genk en ArcelorMittal in Luik op zijn bord. Zijn toenmalig mandaat achtervolgt hem nu in Dieselgate. Tajani's critici nemen hem kwalijk dat hij als commissaris wist dat er problemen waren met de uitstoot van dieselwagens, maar er geen gevolg aan gaf.



Aartsconservatief

Na de Europese verkiezingen van 2014 keerde Tajani terug naar het Europees Parlement, waar hij eerste vicevoorzitter werd. Toen de EVP-fractie hem eind 2016 nomineerde als haar kandidaat voor het voorzitterschap, reageerde de linkse oppositie vol ongeloof. Zij zien in Tajani een aartsconservatieve christendemocraat en onthouden dat hij zich kritisch opstelt inzake gelijke rechten voor vrouwen en rechten voor holebi's.



Met Tajani in de voorzittersstoel van het Europees Parlement heeft de EVP (Fractie Europese Volkspartij) de drie topposities in de Europese instellingen in handen. Jean-Claude Juncker, die de Europese Commissie leidt, en Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zijn ook lid van de EVP-familie.